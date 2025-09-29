Lunes, 29 de Septiembre 2025

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el lunes 29 de septiembre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga

Por: Redacción web .

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este lunes 29 de septiembre prevé que estará con lluvia moderada con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 76%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Martes 30 de septiembre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Miércoles 1 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Jueves 2 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Viernes 3 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Sábado 4 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Domingo 5 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Lunes 6 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

