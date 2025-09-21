Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el domingo 21 de septiembre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este domingo 21 de septiembre determina que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se establece, el clima presenta un 77% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 45%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Lunes 22 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Martes 23 de septiembre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Miércoles 24 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Jueves 25 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Viernes 26 de septiembre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Sábado 27 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Domingo 28 de septiembre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 16

