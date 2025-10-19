Domingo, 19 de Octubre 2025

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el domingo 19 de octubre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga

Por: Redacción web .

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este domingo 19 de octubre determina que estará con lluvia moderada con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 49%.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sureste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Lunes 20 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Martes 21 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Miércoles 22 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 11

Jueves 23 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Viernes 24 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Sábado 25 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Domingo 26 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

