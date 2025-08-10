Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el domingo 10 de agosto de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este domingo 10 de agosto determina que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 45%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia muy fuerte, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Martes 12 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 15

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

