Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 10 de agosto de 2025

El clima en Cancún para este domingo 10 de agosto anticipa que estará con lluvia ligera con 37 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 38 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 26 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 62%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 23

Martes 12 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

Viernes 15 de agosto de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 26

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 27

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 26

