Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 10 de agosto de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

El clima en Ciudad de México para este domingo 10 de agosto determina que estará con lluvia de gran intensidad con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 59%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 11 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Martes 12 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12

