Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 10 de agosto de 2025

El clima en Ciudad de México para este domingo 10 de agosto determina que estará con lluvia de gran intensidad con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 59%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 11 grados.Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Martes 12 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 13Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 13Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12