Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el domingo 10 de agosto de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tepatitlán de Morelos

El clima en Tepatitlán de Morelos para este domingo 10 de agosto anticipa que estará con lluvia ligera con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 45%.

Según se informó, el clima presenta un 70% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Martes 12 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 14

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

