Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el domingo 10 de agosto de 2025

El clima en Mazamitla para este domingo 10 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 20 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 64%.Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 12Martes 12 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 19 y temperatura mínima de 12Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 18 y temperatura mínima de 12Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 13Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10