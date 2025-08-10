Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el domingo 10 de agosto de 2025

El clima en Guadalajara para este domingo 10 de agosto determina que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 43%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Martes 12 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

