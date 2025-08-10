Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 10 de agosto de 2025

El clima en El Salto para este domingo 10 de agosto prevé que estará con lluvia moderada con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 51%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Martes 12 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 17

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

