Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 10 de agosto de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 10 de agosto anticipa que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

Según se establece, el clima presenta un 64% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 58%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

Martes 12 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 24

Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

