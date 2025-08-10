Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 10 de agosto de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 10 de agosto anticipa que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.Según se establece, el clima presenta un 64% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 58%.Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23Martes 12 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 24Domingo 17 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Cancún