Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 10 de agosto de 2025

El clima en Monterrey para este domingo 10 de agosto determina que estará con lluvia moderada con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 42%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 22 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 90% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Martes 12 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Domingo 17 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 24