Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 10 de agosto de 2025

El clima en Monterrey para este domingo 10 de agosto determina que estará con lluvia moderada con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 42%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 22 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 90% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Lunes 11 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Martes 12 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Miércoles 13 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Jueves 14 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Viernes 15 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Sábado 16 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Domingo 17 de agosto de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

Clima en Ciudad de México

