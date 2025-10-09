Protección Civil Jalisco levantó el Puesto de Mando instalado hace unos días tras el paso del entonces huracán "Priscilla" por el paso de Puerto Vallarta y Cabo Corrientes. Este mecanismo permitió que dependencias de los tres niveles de gobierno coordinaran labores para realizar trabajos preventivos y de atención durante el fenómeno natural.

No obstante, el monitoreo de las condiciones climatológicas en el municipio permanecerán, puesto que, pese a que la marejada se ha normalizado, las autoridades advierten que la playa podría presentar "sed de oleaje" menor y que se pronostica sea dentro de lo normal.

A través de redes sociales, los oficiales agradecieron a la población por acatar las indicaciones del personal desplegado en sitio, así como el apoyo de cada una de las autoridades involucradas.

Pese a la normalización del oleaje, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ) a través de la aplicación Jalisco Alerta anunció que las playas de Puerto Vallarta y Cabo Corrientes continúan cerradas y mantienen bandera roja.

Por lo que se exhorta a la población y turistas a seguir las indicaciones del personal en el lugar y a mantenerse informados a través de fuentes oficiales.

OB