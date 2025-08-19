Este martes se prevé que algunas zonas de la Ribera de Chapala descansen de las lluvias, pues la probabilidad de precipitaciones son bajas. De acuerdo el sitio especializado Meteored, el día de hoy predominará una combinación de nubes y Sol en la zona.

Clima Ribera de Chapala HOY martes 19 de agosto de 2025

Ajijic

El pronóstico de Meteored para este martes indica que Ajijic arranca la mañana con un cielo parcialmente cubierto, aunque se espera que predomine durante el día una combinación de Sol y nubes. No se descarta la posibilidad de algún episodio de lluvia. En cuanto a la temperatura, se prevé una máxima de 26° C, y una mínima de 18°.

Jocotepec

Del mismo modo, en Jocotepec se espera una mezcla de nubes y claros durante todo el día. Hay una baja probabilidad de que se presente una lluvia ligera. Se estima una temperatura máxima de 27° C, y una mínima de 17°.

Chapala

En Chapala se espera una combinación de nubes y claros, con momentos mayormente soleados, durante el día. Se prevé una temperatura máxima de 26° C, y una mínima de 18°. No se descarta la posibilidad de una lluvia con actividad eléctrica.

Ocotlán

Aunque no se descarta la posibilidad de una lluvia con actividad eléctrica, este martes se espera que predomine una mezcla de Sol y nubes durante el día. Se espera que la temperatura máxima alcance los 27° C, y la mínima los 16°.

