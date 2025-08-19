El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) permanecerá seca o, por lo menos, con lluvias dispersas este martes 19 de agosto. Pero a partir de mañana las precipitaciones volverán. Aquí el pronóstico del clima:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que para la región Pacífico Centro se espera, por la mañana, bancos de niebla o neblina en zonas altas de Nayarit, Jalisco y Michoacán; cielo despejado a medio nublado; ambiente templado a fresco, siendo frío en zonas altas de Jalisco, Colima y Michoacán, y cálido en la mayor parte de Colima, así como en el sur de Michoacán y en costas de la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Nayarit, Jalisco y Michoacán; cielo medio nublado a nublado, con lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán y puntuales fuertes en Nayarit, Jalisco y Colima, todas acompañadas con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo en zonas altas de Nayarit, Jalisco y Michoacán, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos, fuertes rachas de viento y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h en Jalisco con rachas de 40 a 60 km/h en su porción noreste; y viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de Nayarit, Colima y Michoacán. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG prevé para Guadalajara cielo parcialmente cubierto. Probabilidad de lluvia dispersa y algunos chubascos puntuales en horas de la tarde y hacia la noche . Las temperaturas máximas oscilarán entre los 26-28 °C, mientras que las mínimas entre los 16-19 °C.

Lluvia en Guadalajara HOY

Martes 3% de probabilidad de lluvia 31 – 17 °C Miércoles 36% de probabilidad de lluvia 29 – 17 °C Jueves 72% de probabilidad de lluvia 27 – 17 °C Viernes 76% de probabilidad de lluvia 26 – 17 °C Sábado 74% de probabilidad de lluvia 26 – 17 °C Domingo 76% de probabilidad de lluvia 25 – 17 °C

El pronóstico de lluvia para este día es bajo, hasta esta hora de la mañana (07:35 horas), de alrededor de 9 por ciento. Pero a partir de mañana, esta posibilidad comienza a incrementar. Será mayor rumbo al fin de semana .

Clima nacional

El monzón mexicano interaccionará con inestabilidad en la parte alta de la atósfera y provocarán lluvias fuertes con actividad eléctrica y posible caída de granizo en estados del noroeste.

Mientras que, humedad entrante en combinación con canales de baja presión que recorren el interior del país y una vaguada en la parte alta de la atmósfera, propiciarán lluvias de moderadas a fuertes acompañadas de actividad eléctrica sobre el litoral del Pacífico, desde Nayarit hasta Chiapas, además, de lluvia fuerte en estados del centro y sureste.

Jalisco, con lluvias de moderadas a fuertes hacia el sur y occidente del territorio . Acumulados importantes en regiones Costa Sierra Occidental, Sierra de Amula, Lagunas, Sur y Norte.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

