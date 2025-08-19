Al menos 10 estados de la República Mexicana registrarán lluvias fuertes este martes 19 de agosto, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

Para hoy, el monzón mexicano, en interacción con inestabilidad atmosférica, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa, Sonora y Chihuahua; puntuales fuertes en Nayarit y Durango; y lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur, todas con descargas eléctricas.

Por su parte, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con el ingreso de aire húmedo del golfo de México y con inestabilidad atmosférica, generarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca; puntuales muy fuertes en Veracruz y Guerrero y Michoacán; puntuales fuertes en Puebla, Morelos y Estado de México; chubascos en San Luis Potosí, Tlaxcala y Ciudad de México; y lluvias aisladas en zonas de Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y Zacatecas.

Se prevén lluvias puntuales intensas en Chiapas y puntuales fuertes en Campeche y Tabasco, debido a un canal de baja presión y la entrada de aire húmedo del mar Caribe en el sureste mexicano.

La onda tropical núm. 23 frente a las costas de Michoacán, se desplazará hacia el oeste y ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán y puntuales fuertes en Jalisco y Colima .

La nueva onda tropical núm. 24 que ingresará a la península de Yucatán y una vaguada en niveles medios que se localizará frente a las costas de Quintana Roo, propiciarán lluvias muy fuertes con descargas eléctricas en Quintana Roo y Yucatán.

Una circulación ciclónica en altura se desplazará sobre el noreste mexicano, por lo que se prevén lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila.

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte de la República Mexicana, y muy caluroso en zonas de los estados fronterizos del norte y noreste de México, llegando a ser extremadamente caluroso con temperaturas máximas superiores a los 45 °C en el noreste de Baja California.

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a intensas, se acompañarán con descargas eléctricas y podrían acompañarse con caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 19 de agosto de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (oeste) y Chiapas (oeste). Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Nuevo León, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Estado de México, Morelos, Puebla, Tamaulipas, Tabasco y Campeche. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, San Luis Potosí, Tlaxcala y Cuidad de México. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas de viento fuertes podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

