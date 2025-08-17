Domingo, 17 de Agosto 2025

México |

SEP publica lista de útiles escolares para alumnos de secundaria

De acuerdo con la SEP, este listado será complementado por las y los docentes en coordinación con padres y madres de familia de cada institución

Por: SUN .

La SEP compartió la lista de útiles escolares indispensables para los tres grados de secundaria. ESPECIAL

El ciclo escolar 2025-2026 de las escuelas primarias, secundarias y preescolares en México está a punto de comenzar. En este escenario, la Secretaría de Educación Pública (SEP) compartió la lista de útiles escolares indispensables para los tres grados de secundaria.

La dependencia del Gobierno Federal, a cargo de Mario Delgado, informó que la lista presenta lo más básico para cubrir las necesidades de la comunidad estudiantil en esta etapa escolar.

Además, señaló que este listado será complementado por las y los docentes en coordinación con padres y madres de familia de cada institución, puesto que existen otros materiales particulares para el desarrollo de las actividades en las aulas.

Lista de útiles para secundaria ciclo escolar 2025-2026

De acuerdo con un comunicado de la SEP, para cada uno de los tres grados se recomienda lo siguiente:

  • Un cuaderno para cada una de las asignaturas. El tipo y formato lo determinará cada docente con sus alumnos.
  • Lápiz
  • Bicolor
  • Bolígrafo
  • Marcatextos
  • Sacapuntas
  • Goma para borrar
  • Tijeras
  • Lápiz adhesivo
  • Una caja de lápices de colores
  • Un juego de geometría

Es importante mencionar que las y los maestros relacionados con contenidos de vida saludable, educación física, artes y prácticas de laboratorio, podrán solicitar otros materiales con base en su plan de trabajo.

