La edición 2025 de las Fiestas de Octubre comenzó con un cambio importante en su tradicional esquema de conciertos: por primera vez, las zonas generales del Auditorio Benito Juárez dejaron de ser gratuitas y ahora tienen un costo que varía según la sección. La venta de boletos inició este lunes en punto de las 8:00 horas a través de Ticketmaster, y en cuestión de minutos las presentaciones de Zoé y Morat prácticamente se agotaron.

La Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco (AEEJ) habilitó la boletera oficial con un límite de seis boletos por persona, con el fin de evitar la reventa y agilizar el proceso. El interés del público se reflejó de inmediato: Zoé y Morat fueron los más demandados y apenas quedan algunos lugares disponibles. El concierto de Ha-Ash también registra ya muy pocos boletos.

Lo novedoso de este año es que el recinto se dividió en nuevas secciones, incluyendo las gradas, que en ediciones anteriores eran de acceso libre. Ahora se ofrecen localidades que van desde Plata y Oro, hasta Preferente, Diamante y las zonas AAA1 y AAA2, estas últimas frente al escenario y con una pasarela añadida para la edición 2025. En la parte superior se encuentran los Palcos y las áreas destinadas a personas con discapacidad (PCD).

La AEEJ aclaró que aún habrá accesos gratuitos, aunque serán limitados. Según el mapa publicado en la plataforma, la mayoría del Auditorio se destinará a localidades de paga, con precios que oscilan entre los 399 y los mil 881 pesos, por ejemplo, para el concierto de Los Ángeles Azules.

No todos los espectáculos se venderán: los conciertos de Caifanes y el homenaje a Marco Antonio Muñiz se mantendrán sin costo para el público, tal como lo confirmó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus. En los próximos días se informará a través de las páginas oficiales de Fiestas de Octubre la dinámica para conseguir los pases de estos eventos.

