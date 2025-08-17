Cardenal de Guadalajara espera propuesta formal para cambio de ruta de la Romería

El Cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, informó hoy que hasta el momento no tiene una propuesta formal sobre los cambios a la ruta de la Romería, la cual se realizará el próximo 12 de octubre.

“Directamente no he recibido la propuesta, ni la ruta de por dónde sería, nada más nos hemos enterado que están en esas consideraciones el municipio de Zapopan y de Guadalajara, pero no he recibido oficialmente cuál es la propuesta y cuáles son los motivos y razones que se consideran para un eventual cambio” , comentó.

El arzobispo dijo que se enteró por los medios de comunicación del posible cambio de ruta de este recorrido que hace la imagen de la Virgen de Zapopan desde la Catedral Metropolitana de Guadalajara hasta la Basílica en la zona Centro de Zapopan.

“Ahorita no tengo ninguna palabra, no puedo pronunciarme sobre algo que no se ha dado de mi conocimiento, no sé los motivos, las razones”, precisó.

Robles Ortega pidió que se asegure y se garantice la participación máxima de la gente y la seguridad de las mismas.

“Que la ruta no implique un riesgo para la multitud que se reúne, que se garantice la celebración de ese acontecimiento mariano que es muy importante y que se garantice la seguridad y la tranquilidad de quienes participan” , afirmó.

Hace unos días el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, informó que se propondrá una nueva ruta para la Romería.

Detalló que se tuvo una reunión entre funcionarios de diversas dependencias como protección civil, seguridad pública de los municipios de Zapopan y Guadalajara para analizar el cambio de ruta.

La nueva ruta sería salir de Catedral de Guadalajara e ir por Avenida Juárez, luego tomar Avenida Federalismo y después, Avenida Ávila Camacho, hasta llegar a la Basílica de Zapopan.

MB

