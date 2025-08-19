El día de ayer, oficiales de la Comisaría de Seguridad de Zapopan realizaron tres detenciones en dos colonias del municipio.

En la colonia Centinela, policías de Zapopan detuvieron a dos sujetos señalados de robar una tarjeta bancaria. Los hechos ocurrieron cuando los elementos realizaban un recorrido de vigilancia en las inmediaciones de Plaza Belenes. Los oficiales fueron alertados de dos sujetos que presuntamente habían robado la tarjeta bancaria de un ciudadano.

En el lugar, se logró la detención de dos sujetos de nacionalidad venezolana. Tras su registro les fueron aseguradas 33 tarjetas bancarias, dos dispositivos lectores de tarjetas y un vehículo que contaba con alteraciones en sus números de identificación.

Por ello, los sujetos de 34 y 38 años de edad respectivamente, fueron remitidos ante el agente del Ministerio Público.

En la colonia Lagos del Country, Policías de Zapopan detuvieron a un sujeto por su presunta participación en el robo de una tienda de autoservicio en la colonia.

Los uniformados acudieron al cruce de Avenida Patria y Lago Superior luego de que se realizara un reporte de cabina. A su llegada, los uniformados procedieron con el aseguramiento de un sujeto de 30 años de edad, que tras su registro preventivo correspondiente le fueron asegurados dinero en efectivo y los artículos sustraídos de la negociación con un monto aproximado de mil 500 pesos.

Al corroborar su identidad, se puso saber que contaba con un registro previo por delitos contra la salud y posesión de droga.

De igual manera, fue remitido ante el agente del Ministerio Público para continuar con los procedimientos correspondientes y determinar su situación legal.

