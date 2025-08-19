El maltrato infantil en Jalisco no es un hecho aislado: cada día se registran casos más violentos en los que niñas y niños enfrentan agresiones físicas, psicológicas y hasta la pérdida de la vida.

Uno de los ejemplos más recientes ocurrió el 5 de junio, cuando la Policía de Tlaquepaque encontró a un menor de 11 años encadenado a una cama en la Colonia Francisco I. Madero. La denuncia fue hecha por su abuela, quien señaló a una tía como responsable. El niño relató que el encadenamiento era un “castigo por portarse mal”. La mujer no fue localizada.

Un mes después, en Zapotlán El Grande, se reportó un caso más trágico: Damián, un niño de dos años, fue asesinado por la pareja sentimental de su madre. La Fiscalía de Jalisco imputó a Jonathan “N” por homicidio calificado, maltrato infantil y abuso sexual.

También está el caso del menor de seis años de edad que era abusado sexualmente por su tío, pero además, videograbado y compartido en la “dark web”, una sección oculta de internet a la que no se puede acceder con navegadores convencionales, lo que suele ser utilizada para compartir contenido ilegal. La Fiscalía de Jalisco supo del caso gracias a la alerta del FBI, localizando al sujeto en Tlajomulco y procediendo a su aprehensión, al igual que la de la mamá del menor, ya que tenía una investigación en su contra por maltrato infantil. Ambos se encuentran ya en Puente Grande.

La Fiscalía informó que en 2024 se abrieron mil 311 carpetas de investigación por maltrato infantil. La mayoría de los casos (83%) corresponden a maltrato físico; un 9% a psicológico y 8% a negligencia.

El Código Penal de Jalisco establece penas de seis meses a cinco años de prisión para quien maltrate a un menor bajo su tutela o cuidado. Sin embargo, el Código Civil permite “correcciones disciplinarias” siempre que sean “prudentes y moderadas”, lo que genera un vacío en la protección efectiva de la niñez.

Más grave es la situación del abuso sexual infantil, que alcanzó cifras récord en 2024: se iniciaron cinco mil 323 investigaciones. Esta cifra representa el triple de los casos registrados hace 10 años. En estos delitos, los responsables pueden recibir hasta 25 años de cárcel.

El informe El abuso infantil en los municipios de Jalisco revela que los padres de familia son los principales agresores (35.8%), seguidos de otros parientes (30.9%) y, en tercer lugar, las madres (19.3%), entre otros.

El reporte también señala que los hombres menores son más vulnerables en la calle, mientras que niñas y adolescentes enfrentan mayor riesgo en el hogar, sobre todo de abuso sexual.

Guadalajara concentra el mayor número de denuncias con tres mil 944 casos, seguido de Zapopan, con tres mil 133, y Tlaquepaque, con dos mil 131.

Las cifras muestran que el maltrato y el abuso infantil en Jalisco no solo aumentan, sino que se diversifican en gravedad. La negligencia, la violencia física y el abuso sexual colocan a la niñez en una situación de alto riesgo, mientras las instituciones enfrentan críticas por la falta de prevención, protección y atención integral a las víctimas.

¿Dónde denunciar?

Los ciudadanos pueden reportar situaciones de maltrato infantil a distintas instancias:

• Fiscalía de Jalisco, a través de Ciudad Niñez.

Teléfono: 333-030-8200.

Dirección: Américas 599, piso 2, Colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara.

• DIF Jalisco y Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Teléfono: 331-479-7783.

En línea: difjalisco.gob.mx/reporte-maltrato-infantil-o-violencia-familiar.

• Emergencias:

Si la vida o integridad de una niña, niño o adolescente está en riesgo, llamar de inmediato al 911.

¿Qué es el abuso infantil?

De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el abuso infantil es cualquier forma de explotación, violencia o maltrato que afecte -o pueda afectar- la salud, supervivencia, desarrollo o dignidad de una persona menor de 18 años, en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder.

Formas de abuso infantil:

Maltrato físico, abuso sexual, maltrato emocional o psicológico, así como negligencia.

Tipos de actos que lo generan:

Actos activos: golpear, insultar y agredir.

Omisión: negligencia en cuidados o falta de atención básica.

Relación con el agresor:

Violencia familiar: papá, mamá, hermanos, tíos, abuelos u otros parientes.

Violencia no familiar: conocidos no familiares o personas desconocidas.

CT