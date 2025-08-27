De acuerdo con el pronóstico del sitio especializado Meteored, algunas zonas de la Ribera de Chapala cuentan con posibilidades de lluvias matutinas y nocturnas. Algunos de estos eventos podrían venir acompañados de actividad eléctrica, especialmente durante la noche.

Clima Ribera de Chapala HOY miércoles 27 de agosto de 2025

Ajijic

De acuerdo con Meteored, Ajijic despierta con una probabilidad baja de que se presenten lluvias débiles. Durante el día se espera que predomine una combinación de Sol y nubes a un cielo parcialmente nublado. No se descarta la aparición de chubascos ya entrada la noche.

Hora Probabilidad de lluvia 8:00 30% 20:00 30% 23:00 50%

En cuanto a temperatura, se prevé una máxima de 25° C, y una mínima de 18°.

Te puede interesar: Tren Ligero ofrecerá servicio gratuito a adultos mayores por el Día del Abuelo

Jocotepec

Jocotepec arranca el día con un cielo cubierto, aunque con el transcurso de las horas se espera que se despeje un poco. Durante la noche es posible que se presente una tormenta con actividad eléctrica.

Hora Probabilidad de lluvia 17:00 40% 20:00 30% 23:00 40%

Se espera que la temperatura máxima alcance los 25° C, y la mínima los 17°.

Chapala

En Chapala se espera una mezcla de Sol y nubes a un cielo parcialmente cubierto durante la mayor parte del día. No se descarta la posibilidad de lluvias durante las primeras horas de la mañana y en la noche.

Hora Probabilidad de lluvia 8:00 30% 20:00 30% 23:00 60%

Se prevé una temperatura máxima de 24° C, y una mínima de 18°.

Ocotlán

En Ocotlán se espera que predomine una combinación de nubes y claros durante la mayor parte del día. En la tarde y durante la noche se pronostican tormentas eléctricas.

Hora Probabilidad de lluvia 17:00 50% 20:00 40% 23:00 50%

Se estima una temperatura máxima de 25° C, y una mínima de 16°.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB