Zapopan da luz verde a su Ley de Ingresos 2026

El Pleno del Ayuntamiento de Zapopan aprobó ayer, en su décimo segunda sesión ordinaria, la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2026, que contempla recursos por 13 mil 147 millones 854 mil 362 pesos, cifra que representa un aumento del 6% respecto a 2025.

La regidora Nancy Naraly González Ramírez, presidenta de la Comisión Edilicia de Reglamentos y Puntos Constitucionales, explicó que el crecimiento en la recaudación permitirá sostener obras y programas en beneficio de la ciudadanía.

“Este incremento refleja unas finanzas sanas, buenas prácticas fiscales y una ciudadanía corresponsable, que ve transformados sus recursos en proyectos y servicios”, señaló.

El aumento será general del seis por ciento, aunque algunos rubros tendrán ajustes de hasta 3.5%. En el caso del impuesto predial, se actualizaron los valores de construcción de inmuebles modernos y semimodernos, lo que implica un mayor pago en esos segmentos. Las viviendas con más de 30 años no tendrán modificaciones en su valor fiscal.

