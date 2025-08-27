UP y Hospital San Javier unen fuerzas para beneficiar a Jalisco

Con el propósito de fortalecer la formación académica, la investigación y la atención en salud, la Universidad Panamericana (UP) Campus Guadalajara y el Hospital San Javier firmaron un convenio de colaboración que permitirá generar beneficios tanto para la comunidad universitaria como para la ciudadanía en general.

El acuerdo contempla acciones en materia de educación, prácticas profesionales, servicio social y proyectos de innovación. Además, abre la puerta a la realización de investigaciones conjuntas y a la creación de espacios de aprendizaje en el ámbito hospitalario.

El director general de Hospital San Javier, Juan Manuel Covarrubias, destacó que esta alianza tiene cerca de 20 años de historia y que su renovación consolida el compromiso mutuo.

“Este convenio es una tradición. Tenemos casi dos décadas en esta simbiosis en la que el interés común ha prevalecido”, expresó.

Por su parte, el rector de la UP Campus Guadalajara, Abraham Mendoza Andrade, subrayó que el convenio refuerza objetivos compartidos como la prevención y el cuidado integral de la salud.

“Más allá de las prácticas, intercambios académicos o conferencias, lo que nos une es la preocupación por la persona. Educación y salud son pilares fundamentales que nuestro país necesita con urgencia”, afirmó.

Mendoza Andrade también resaltó la importancia de impulsar programas de salud mental en la comunidad universitaria, como la campaña interna “Abraza tu mente”, y señaló que esta colaboración permitirá ampliar esfuerzos en beneficio de Jalisco.

CT