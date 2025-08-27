Este miércoles 27 de agosto, las lluvias se harán presentes en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), aunque son más probable rumbo a la media noche. Aquí los detalles del clima:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que para la región Pacífico Centro se espera, por la mañana, cielo medio nublado; bancos de niebla o neblina en sierras de la región; ambiente fresco a templado, siendo cálido en el sur de Michoacán, la mayor parte de Colima y en costas de la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso con temperaturas mayores a 35 °C en la mayor parte de Colima y en zonas de Nayarit y Jalisco, siendo muy caluroso en zonas costeras de Michoacán; cielo nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco , Colima y Michoacán, y puntuales fuertes en Nayarit; las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas y posibles granizadas. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán. A partir de este día dará inicio una onda de calor en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG prevé para Guadalajara combinación de sol y nubes a cielo parcialmente cubierto por la tarde. No se descarta la probabilidad de alguna lluvia dispersa en horas de la tarde . Las temperaturas máximas oscilarán entre los 26 y 28 °C, y las mínimas entre 15-18 °C.

Lluvia en Guadalajara HOY

05:00 PM 24% de probabilidad de lluvia 26 °C 06:00 PM 24% de probabilidad de lluvia 25 °C 07:00 PM 21% de probabilidad de lluvia 23 °C 11:00 PM 24% de probabilidad de lluvia 19 °C 12:00 AM 49% de probabilidad de lluvia 19 °C 01:00 AM 82% de probabilidad de lluvia 19 °C

El pronóstico general de lluvia para este martes es de 89%, pero será más probable durante la noche, al arranque de madrugada .

Clima nacional

El paso de ondas tropicales frente a las costas del sur de México en combinación con el ingreso de humedad de ambos océanos, favorecerá lluvias fuertes en el noroeste, occidente, centro y sureste.

En Jalisco se pronostican lluvias en las diferentes regiones, con probabilidad de ser moderadas a fuertes al sur y oriente del estado .

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel

