Lunes, 22 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Noche CALUROSA en GDL, pronóstico del clima para hoy, 22 de septiembre

Para este lunes 22 de septiembre, te compartimos el pronóstico del clima de la noche en la Perla Tapatía

Por: Anel Solis

Según el pronóstico de hoy, 22 de septiembre se prevé temperaturas máximas de 25 grados centígrados por la noche. EL INFORMADOR/ ARCHIVO/ UNSPLASH/

Según el pronóstico de hoy, 22 de septiembre se prevé temperaturas máximas de 25 grados centígrados por la noche. EL INFORMADOR/ ARCHIVO/ UNSPLASH/

El día de hoy, lunes 22  de septiembre, de acuerdo a información del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), a pesar de que no haya riesgo de impacto directo en el país de la tormenta tropical “Narda”, aumentara las precipitaciones en zonas costeras de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

Por otro lado, en el occidente del país se pronostican lluvias al finalizar la jornada del día de hoy.

Asimismo, en el estado de Jalisco se espera hoy, 22 de septiembre, cielo parcialmente nuboso; en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se pronostican temperaturas cálidas, con máximas de 30 grados Celsius.

¿Lloverá en Guadalajara HOY, 22 de septiembre por la noche?

De acuerdo al pronóstico del clima de Meteored, se prevé cielo despejado por la noche en la AMG este 22 de septiembre. Con temperaturas mínimas de 21 grados y máximas de 25 grados centígrados. 

Lee también: Estados más afectados con lluvias con la llegada del nuevo frente frío

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 22 de septiembre?

Hora   Temperatura  Se pronostica
19:00  25 grados centígrados Nubes y claros
20:00  24 grados centígrados Nubes y claros
21:00  23 grados centígrados Nubes y claros
22:00  22 grados centígrados Nubes y claros
23:00  21 grados centígrados Nubosidad parcial

Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM).

Te puede interesar: Equinoccio de Otoño 2025: Rituales para atraer prosperidad

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *
AS

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones