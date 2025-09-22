El día de hoy, lunes 22 de septiembre, de acuerdo a información del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), a pesar de que no haya riesgo de impacto directo en el país de la tormenta tropical “Narda”, aumentara las precipitaciones en zonas costeras de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

Por otro lado, en el occidente del país se pronostican lluvias al finalizar la jornada del día de hoy.

Asimismo, en el estado de Jalisco se espera hoy, 22 de septiembre, cielo parcialmente nuboso; en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se pronostican temperaturas cálidas, con máximas de 30 grados Celsius.

¿Lloverá en Guadalajara HOY, 22 de septiembre por la noche?

De acuerdo al pronóstico del clima de Meteored, se prevé cielo despejado por la noche en la AMG este 22 de septiembre. Con temperaturas mínimas de 21 grados y máximas de 25 grados centígrados.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 22 de septiembre?

Hora Temperatura Se pronostica 19:00 25 grados centígrados Nubes y claros 20:00 24 grados centígrados Nubes y claros 21:00 23 grados centígrados Nubes y claros 22:00 22 grados centígrados Nubes y claros 23:00 21 grados centígrados Nubosidad parcial

Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM).

