Inaugura Diageo planta en La Barca, Jalisco

Con una inversión de 500 millones de dólares de manera inicial esta tarde se realizó la inauguración de la planta de Diageo en La Barca, Jalisco.

El capital fue destinado a la expansión de su centro de producción ubicado en el municipio de Atotonilco El Alto, y la construcción de la nueva planta en La Barca, proyectos que permitirán la generación de 1,000 empleos directos en la entidad.

Esta inversión, que se anunció en el 2021, es la más significativa que Diageo ha hecho en la región de Latinoamérica y el Caribe en los últimos 10 años.

Durante el evento el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, resaltó la importancia de esta planta.

"Hoy estamos en La Barca en la gran planta de Diageo, es una inversión impresionante y muchos empleos".

Yo quiero agradecer a Diageo por esta confianza en nuestro estado, en Jalisco, en el municipio de La Barca estos más de 500 millones de dólares de inversión inicial de verdad son muy importantes y representativos para toda la región", comentó.

Añadió que el número de empleos que se van a generar también son importantes para el desarrollo económico del municipio de La Barca y la región Ciénega de Jalisco.

El mandatario se comprometió a que haya garantía energética e hídrica para que sigan llegando más inversiones.

Diageo es una empresa líder de bebidas espirituosas premium en el mundo y en México. Es una empresa pública y tiene su sede en Reino Unido. Sus productos se venden en más de 180 países alrededor del mundo.

Cuenta con un amplio portafolio de marcas, entre las que se encuentran el Tequila Don Julio, los whiskies Johnnie Walker, Buchanan's y el vodka Smirnoff, entre otras.

En México, Diageo ha sido reconocida como una de las 500 empresas más importantes y uno de los "Mejores Lugares para Trabajar" durante 18 años consecutivos por el Instituto Great Place to Work.

Actualmente, Diageo tiene oficinas en la Ciudad de México y en Guadalajara, Jalisco, además de dos sitios de producción ubicados en el municipio de Atotonilco El Alto y ahora en La Barca y bases agrícolas dentro de la denominación de origen.

