"Narda" se mantiene como tormenta tropical al sur de las costas de Guerrero y Michoacán, y pronto alcanzará la categoría como huracán ; según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

El SMN informó que la tormenta tropical “Narda” mantiene la probabilidad de lluvias puntuales intensas, rachas fuertes de viento y oleaje elevado en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco .

Este lunes 22 de septiembre, la distancia al lugar más cercano del ciclón es a 285 km al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y a 365 km al sur-sureste de Manzanillo, Colima .

Su desplazamiento actual es hacia el oeste-noroeste (285°) a 20 km/h. Además, mantiene vientos máximos sostenidos de 85 km/h y rachas de 100 km/h.

Se esperan lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) en Guerrero (costa y este), Michoacán (oeste), Colima (costa) y Jalisco (suroeste ). Todas las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo. Las lluvias puntuales intensas reducirán la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas, asimismo, podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Se espera que mañana martes 23 de septiembre, "Narda" alcance la categoría como huracán categoría 1, cuando se encuentre a 410 km al sur-suroeste de Playa Perula Jalisco .

Autoridades pide extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad.

