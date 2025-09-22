"Gabrielle" se fortaleció hasta convertirse en un fuerte huracán en el océano Atlántico este lunes , pero se pronosticó que permanecerá alejado de tierra firme.

El Centro Nacional de Huracanes, con sede en Miami, informó que los vientos máximos sostenidos de Gabrielle eran de 191 km/h, lo que lo convierte en un peligroso huracán de categoría 3.

La tormenta se encontraba a unos 290 kilómetros al sureste de Bermudas. Se movía hacia el norte a aproximadamente 16 km/h.

"Gabrielle" se había convertido en un huracán de categoría 1 el domingo antes de intensificarse en las cálidas aguas del Atlántico. La trayectoria de la tormenta la llevaba al este de Bermudas.

El oleaje de la tormenta llegó a Bermudas el domingo y estaba afectando la costa este de Estados Unidos, desde Carolina del Norte hacia el norte hasta la costa atlántica de Canadá. Los meteorólogos dijeron que es probable que el oleaje cause "condiciones de surf y corrientes de resaca que podrían resultar mortales".

La temporada de huracanes en el Atlántico de este año ha sido relativamente tranquila y antes de "Gabrielle" sólo había un huracán con nombre en ese océano. Los expertos señalan que hay algunas razones para eso, pero no significa que no se formarán sistemas peligrosos más adelante.

La temporada de huracanes en el Atlántico termina el 30 de noviembre.

MV