El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) tendrá una pausa en las lluvias, por lo menos en los días venideros, pero eventualmente las precipitaciones regresarán a la ciudad. Aquí los detalles:

La probabilidad de lluvias en Guadalajara es muy baja para el martes, apenas del 10 por ciento, y seguirá siendo escasa para los próximos días, por lo menos hasta el próximo jueves .

Mañana se verán principalmente cielos nubosos en Guadalajara , compartió Meteored, aunque se esperan cielos cubiertos de madrugada. Las temperaturas oscilarán entre 17 °C y 29 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 16:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de este, con rachas que podrán llegar hasta 31 km/h por la tarde.

Lluvia en Guadalajara

Martes 10% de probabilidad de lluvia 31 – 17 °C Miércoles 19% de probabilidad de lluvia 30 – 17 °C Jueves 75% de probabilidad de lluvia 28 – 17 °C Viernes 62% de probabilidad de lluvia 26 – 17 °C Sábado 82% de probabilidad de lluvia 26 – 17 °C Domingo 55% de probabilidad de lluvia 27 – 17 °C

Clima nacional del martes 23 al jueves 25 de septiembre de 2025

El monzón mexicano, aunado a divergencia, generará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.

Un frente frío se aproximará e ingresará a Baja California, en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionará fuertes rachas de viento, lluvias y chubascos en dicha entidad.

Un segundo frente frío se aproximará e ingresará a la frontera norte del México, en interacción con un canal de baja presión sobre el noreste del país e ingreso de humedad del golfo de México, incrementará la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte y noreste del territorio nacional. A partir del jueves, el frente frío se desplazará gradualmente sobre la vertiente del golfo de México y en interacción con un canal de baja presión sobre el noreste, oriente y sureste del país, incrementará la probabilidad de lluvias muy fuertes a intensas en dichas regiones. A su vez, se prevé viento de componente norte en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Una zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical se desplazará gradual y paralelo a las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, en interacción con la vaguada monzónica al Pacífico Sur mexicano y con un canal de baja presión sobre el occidente y centro del país, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas; así como lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Una nueva onda tropical (núm. 34) se desplazará sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, interactuará con una vaguada en altura y divergencia, por lo que se prevén muy fuertes a puntuales intensas en las regiones mencionadas.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional y Meteored

OA

