El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) tendrá una pausa en las lluvias, por lo menos en los días venideros, pero eventualmente las precipitaciones regresarán a la ciudad. Aquí los detalles:La probabilidad de lluvias en Guadalajara es muy baja para el martes, apenas del 10 por ciento, y seguirá siendo escasa para los próximos días, por lo menos hasta el próximo jueves.Mañana se verán principalmente cielos nubosos en Guadalajara, compartió Meteored, aunque se esperan cielos cubiertos de madrugada. Las temperaturas oscilarán entre 17 °C y 29 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 16:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de este, con rachas que podrán llegar hasta 31 km/h por la tarde.El monzón mexicano, aunado a divergencia, generará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit.Un frente frío se aproximará e ingresará a Baja California, en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionará fuertes rachas de viento, lluvias y chubascos en dicha entidad.Un segundo frente frío se aproximará e ingresará a la frontera norte del México, en interacción con un canal de baja presión sobre el noreste del país e ingreso de humedad del golfo de México, incrementará la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el norte y noreste del territorio nacional. A partir del jueves, el frente frío se desplazará gradualmente sobre la vertiente del golfo de México y en interacción con un canal de baja presión sobre el noreste, oriente y sureste del país, incrementará la probabilidad de lluvias muy fuertes a intensas en dichas regiones. A su vez, se prevé viento de componente norte en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.Una zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical se desplazará gradual y paralelo a las costas de Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco, en interacción con la vaguada monzónica al Pacífico Sur mexicano y con un canal de baja presión sobre el occidente y centro del país, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas; así como lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.Una nueva onda tropical (núm. 34) se desplazará sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, interactuará con una vaguada en altura y divergencia, por lo que se prevén muy fuertes a puntuales intensas en las regiones mencionadas.