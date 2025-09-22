Niega Carlos Lomelí vínculos con Jaime Moreno y acusa campaña de ataque del Gobierno del Estado

A través de una rueda de prensa, el Senador de Morena por Jalisco, Carlos Lomelí Bolaños, negó su participación en la presunta red inmobiliaria relacionada con el fraude de las Villas Panamericanas, además de negar vínculos con Jaime Moreno.

“Son absolutamente falsos cada uno de los señalamientos que se han lanzado en mi contra, vinculándome con una supuesta red inmobiliaria o supuestos fraudes en las Villas Panamericanas. Es importante dejar claro, una vez más, que no tengo ninguna relación con las personas mencionadas, con los hechos imputados, ni con ninguna de sus actividades", mencionó.

Asimismo, este denunció que dichos ataques son, en realidad, una estrategia de desprestigio articulada desde el gobierno estatal. Lomelí puntualizó que Pablo Lemus, el gobernador de Jalisco, se siente “amenazado” por la actividad política del susodicho y, en respuesta, usa la difamación.

Lomelí insistió en que no se ha escondido ante las acusaciones en su contra, y aseguró que no permitirá que las calumnias detengan su labor política. Además de cuestionar duramente a Lemus:

“Quiero que quede muy claro, siempre he dado la cara frente a cualquier ataque, por falso e injurioso que sea. […] El Gobernador hoy se pasea por el estado preocupado por ser un influencer, más que un gobernante”.

Este reiteró que continuará con sus señalamientos hacia lo que considera actos de corrupción y fallas estructurales en el actual gobierno estatal. En su intervención, lamentó que el partido oficialista de Movimiento Ciudadano haya abandonado sus raíces ciudadanas para convertirse, según él, en un mecanismo de presión y abuso en varios municipios, vulnerando tanto derechos como instituciones.

“Ésta es la verdadera razón por la cual nos atacan con mentiras y falsedades. Ahí estaré, firme, digno y comprometido, trabajando sin pausa por las y los jaliscienses, porque sé que la esperanza no se desvanece, se conquista y se construye”, advirtió Lomelí.

En otro orden, Lomelí dio a conocer que el Senado de la República le ha conferido la presidencia de la Comisión de Marina. Según explicó, esta instancia será clave para abordar temas relacionados con la soberanía marítima, la protección de litorales y la operatividad de la Marina nacional:

“Esta comisión es fundamental para analizar, discutir y dictaminar los temas que tienen que ver con la protección de nuestras costas, mares y recursos marítimos, el desarrollo portuario, la seguridad en alta mar, así como el fortalecimiento de la Marina Armada de México para cumplir con sus funciones constitucionales".

Lomelí indicó que desde esta comisión impulsará un programa de trabajo centrado en la modernización de puertos y vías férreas, la defensa de la soberanía del país y la promoción de los derechos humanos en contextos marítimos. También resaltó la necesidad de mejorar la cooperación entre las fuerzas armadas y la sociedad civil.

“Asumo este compromiso con la certeza de que la seguridad marítima también impacta directamente en nuestro estado: en la economía, en el comercio, en la industria y en la tranquilidad de miles de familias que dependen de nuestros puertos y de las rutas de transporte”.

