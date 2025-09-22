A raíz de la tormenta tropical “Narda” —situada al suroeste de las costas de Guerrero—; junto a la proximidad de la vaguada monzónica; una inestabilidad atmosférica a lo largo del Pacífico Central mexicano; un canal de baja presión en el sureste; y el ingreso y avance de la nueva onda tropical número 34, a partir de la tarde, en la península de Yucatán, se registrarán lluvias puntuales intensas —de 75 a 150 milímetros— en el suroeste de Jalisco, la costa de Colima, y el oeste de Michoacán, entre otros estados, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Al interior del Área Metropolitana de Guadalajara se espera cielo semi nublado y lluvia en horas de la tarde-noche.

A esta lloverá hoy, 22 de septiembre, en Guadalajara

La cadena meteorológica Meteored refirió que la ciudad de Guadalajara permanecerá parcialmente nublada, con temperaturas que oscilarán entre los 29 y los 16 grados centígrados, junto a ráfagas de viento Este que correrán a 34 km/h. Además, se registró la caída de lluvia —con una acumulación de agua de 0.1 mm— en el 30% de su región en punto de las 2 de la madrugada. Hasta el momento, no se reportan más lluvias.

01:00 PM 27°C Nubes y claros 02:00 PM 28°C Nubes y claros 03:00 PM 28°C Nubes y claros

Actualización de la tormenta tropical “Narda”

Según informó el SMN en punto de las 06:00 horas de la mañana, el centro de “Narda” se localizó a 230 kilómetros al sur de Zihuatanejo, en Guerrero y a 260 km al sur-sureste de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora (km/h), rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 19 kilómetros por hora.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

