Estados más afectados con lluvias con la llegada del nuevo frente frío

Un frente frío estaría por aparecer pronto en México, advirtió el pronóstico del clima elaborado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.El próximo martes 23 de septiembre, el fenómeno climatológico se aproximará a la frontera noreste del país.Por otro lado, un segundo frente frío se aproximará e ingresará a la frontera norte del México, en interacción con un canal de baja presión sobre el noreste del país e ingreso de humedad del golfo de MéxicoLa probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes incrementaran en el norte y noreste del territorio nacional. A partir del jueves, 25 de febrero el frente frío se desplazará gradualmente sobre la vertiente del golfo de México y en interacción con un canal de baja presión sobre el noreste, oriente y sureste del país, incrementará la probabilidad de lluvias muy fuertes a intensas en dichas regiones. A su vez, se prevé viento de componente norte en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.