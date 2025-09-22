Equinoccio de Otoño 2025: Rituales para atraer prosperidad

Hoy, 22 de septiembre, llegará el equinoccio de otoño 2025, un evento astronómico que no solo representa la llegada de esta nueva estación, sino también una oportunidad para comenzar un nuevo ciclo en tu vida con prosperidad y energías positivas.

Rituales para atraer prosperidad en el equinoccio de otoño 2025

Limpieza energética con velas de color naranja

Un ritual sencillo para activar la vitalidad y atraer la buena fortuna. Asimismo, especias como la canela y el laurel ayudan a eliminar las vibras negativas y a fortalecer la armonía familiar.

Atraer buenas energías con calabazas en el hogar

Una acción sencilla que impulsa la abundancia y la protección. Colocar calabazas en rincones de tu hogar ayuda a resguardar de energías negativas y también puede favorecer la atracción de dinero durante los próximos meses.

Decreta tus deseos en una hoja de papel

Tus deseos más profundos, si los crees, decretas y atraes con fe, acompañados de acciones positivas, se harán realidad. Al escribirlos en papel, haces un juramento para atraer lo que más deseas en esta nueva etapa, durante el equinoccio de otoño 2025.

Asimismo, si entierras el papel bajo un árbol, conectas con la naturaleza y “siembras intenciones” que crecerán hasta donde tú lo desees.

Agradece al universo por este nuevo ciclo

Otro acto significativo es ofrecer frutas de temporada como agradecimiento. Según las creencias, este gesto prepara el camino para recibir bendiciones adicionales.

Estos rituales, simples y accesibles, permiten aprovechar la energía del cambio de estación para promover el bienestar integral.

AS