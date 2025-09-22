La recién creada Organización de Colegios y Asociaciones del Día Nacional de Arquitectas y Arquitectos en Jalisco A.C. (DINARQ) llevará a cabo un magno evento, con motivo de la celebración del Día Nacional del Arquitecto el próximo 1 de octubre en el Teatro Degollado, en el cual se entregarán reconocimientos a obras públicas y profesionistas de la materia distinguidos de la entidad, informó el presidente de la asociación, Javier González de los Cobos.

El objetivo del evento es fomentar la participación en proyectos, convenios, asesorías y evaluaciones técnicas con especialistas en múltiples áreas de la arquitectura y el urbanismo, así como la vinculación académica y profesional y la integración de universidades, colegios y asociaciones en actividades conjuntas para fortalecer la formación, investigación y práctica laboral. En total se entregarán alrededor de 40 reconocimientos.

"Entregaremos los reconocimientos a todos estos arquitectos. De alguna manera, en él (la celebración del Día Nacional del Arquitecto) participan también autoridades del Estado, y también se entregan algunos reconocimientos a los proyectos y el desarrollo de algunas obras por parte del Gobierno del Estado, así como por los gobiernos municipales de Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco.

Durante el evento nos acompañarán también algunas autoridades de otros municipios como son Ciudad Guzmán, Zapotiltic, El Salto, Juanacatlán y Tepatitlán […].", comentó el presidente.

Los criterios de evaluación de las obras públicas son la planeación urbana, que sea un proyecto que esté en funcionamiento y que cuente con un beneficio social. Mientras tanto, cada una de las asociaciones que integran la DINARQ propone un candidato para ser reconocido basado en su trayectoria profesional. La evaluación la realizan los colegios que forman parte de la organización, la cual está integrada por 12 colegios de arquitectos de Jalisco, cuatro asociaciones de arquitectos y siete universidades con programas de arquitectura en la entidad.

González de los Cobos detalló que, como parte del evento, el Congreso local entregará reconocimientos a todos los arquitectos del estado, además de que la Orquesta Sinfónica de Zapopan amenizará la celebración con un concierto de una hora. El registro se llevará a cabo en el Teatro Degollado entre las 18:30 y las 19:00 horas. "Esperamos que nos acompañen y estemos festejando este Día Nacional del Arquitecto", concluyó.

Por su parte, la DINARQ fue fundada el 19 de marzo pasado con el objetivo de integrar a los colegios, asociaciones y universidades de arquitectura de Jalisco en una sola organización que fortalezca la unidad del gremio. Busca incidir en políticas públicas, proyectos urbanos y la promoción de la arquitectura como disciplina fundamental para el desarrollo social.

