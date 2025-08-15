Tormentas se harán presentes en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) para este viernes 15 de agosto. Aquí el pronóstico del clima:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que para la región Pacífico Centro se espera, en el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, bancos de niebla o neblina en zonas altas de Jalisco y Michoacán; ambiente fresco a templado, siendo cálido en la mayor parte de Colima, sur de Michoacán y costas de la región, y frío en zonas altas de Michoacán. Posibilidad de lluvias aisladas matutinas. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo caluroso en el norte de Nayarit y suroeste de Michoacán; lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Jalisco y Michoacán, y puntuales fuertes en Colima, todas con descargas eléctricas, y con posible caída de granizo en zonas altas de Jalisco y Michoacán, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos, fuertes rachas de viento y visibilidad reducida. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Nayarit y Jalisco; y viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de Michoacán. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

No te pierdas: A horas de formarse, el nuevo ciclón cerca de México

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG prevé para Guadalajara cielo parcialmente cubierto. Probabilidad de lluvia dispersa y algunos chubascos puntuales en horas de la tarde y hacia la noche . Las temperaturas máximas oscilarán entre los 26-28 °C, mientras que las mínimas entre los 14-16 °C.

Lluvia en Guadalajara HOY

04:00 PM 39% de probabilidad de lluvia 26 °C 05:00 PM 59% de probabilidad de lluvia 25 °C 06:00 PM 65% de probabilidad de lluvia 24 °C 07:00 PM 65% de probabilidad de lluvia 22 °C 08:00 PM 36% de probabilidad de lluvia 21 °C

La posibilidad de lluvia en Guadalajara este día de forma general es del 64% ligeramente menor que ayer, pero será más probable a partir de las 17:00 y hasta las 19:00 horas .

Clima nacional

El monzón mexicano interaccionará con inestabilidad en la parte alta de la atósfera y provocarán lluvias fuertes con actividad eléctrica y posible caída de granizo en estados del noroeste.

Mientras que, humedad entrante en combinación con canales de baja presión que recorren el interior del país y una vaguada en la parte alta de la atmósfera, propiciarán lluvias de moderadas a fuertes acompañadas de actividad eléctrica sobre el litoral del Pacífico, desde Nayarit hasta Chiapas, además, de lluvia fuerte en estados del centro y sureste.

Jalisco con lluvias de moderadas a fuertes hacia el sur y occidente del territorio . Acumulados importantes en regiones Costa Sierra Occidental, Sierra de Amula, Lagunas, Sur y Norte.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA