Trasladan a Puente Grande a señalado por subir video del abuso de un menor a la dark web

Este viernes se llevó a cabo el traslado a Puente Grande del sujeto señalado por el FBI y las autoridades jaliscienses de haber subido un video a la dark web, en el que se aprecia el abuso sexual de un menor de seis años de edad.

Fue durante la mañana que el sujeto, tío del menor presuntamente abusado, salió de las instalaciones de la Fiscalía de Jalisco para ser presentado ante el Juez.

De la misma forma se trasladó a la mamá del menor de edad (hermana del sujeto previamente señalado), por tener previamente, una investigación abierta en su contra por maltrato infantil.

La defensa de ambos solicitó acogerse al término constitucional de las 144 horas en busca de reunir toda la información necesaria para llevar el caso. Será el próximo 20 de agosto cuando se lleve a cabo la audiencia correspondiente para determinar su vinculación a proceso.

El sujeto fue identificado como Alfredo Salvador "N", de 38 años, quien fue aprehendido ayer jueves en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. La mujer, que lleva por nombre Jessica Nohemí "N", fue detenida en Zapopan.

"Obtuvimos información, y este fue un trabajo que se hizo con el FBI, respecto de un video subido a la dark web. En este video se advierte una videollamada entre dos sujetos, uno de ellos masturbándose y el otro teniendo relaciones explícitas con un menor de seis años de edad. La verdad las imágenes son bastante impresionantes", manifestó ayer jueves en rueda de prensa el Fiscal del Estado, Salvador González de los Santos.

El menor ya ha sido resguardado por las autoridades estatales y llevado a un albergue. También se le está brindando atención médica y psicológica, añadió.

La dark web es una parte de la deep web, secciones ocultas de Internet a las que no se puede acceder con navegadores convencionales y motores de búsqueda como Google. Se caracterizan por su anonimato y privacidad, ya que utilizan navegadores especiales para ocultar la identidad y ubicación de los usuarios, lo que suele favorecer actividades ilegales.

