CFE: ¿Cómo acceder al programa para renovar tus electrodomésticos?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha lanzado el Programa de Ahorro Sistemático Integral (ASI), una iniciativa que permite a los usuarios reemplazar electrodomésticos antiguos (como refrigeradores y lavadoras) por modelos más modernos y eficientes en el consumo de energía y agua.

Este programa surge de la colaboración entre la CFE, Banobras y otras entidades, con el objetivo de facilitar el acceso a equipos con alto rendimiento energético. De esta manera, quienes tengan aparatos con más de seis años de uso pueden optar por cambiarlos por versiones nuevas, avaladas por el Fideicomiso para el Ahorro de Energía (FIDE).

¿Cómo acceder al programa para cambiar sus electrodomésticos?

Para acceder a este programa, los usuarios deben reunir ciertos requisitos y en caso de cumplirlos, podrán seleccionar los electrodomésticos disponibles en el catálogo de la CFE. Entre los artículos disponibles están:

Refrigeradores

Lavadoras

Aires acondicionados tipo minisplit

Lámparas LED

Ventiladores de techo

Sistemas de aislamiento térmico

Requisitos:

Ser usuario activo de CFE con al menos dos años de consumo continuo

Estar al corriente en los pagos

Presentar identificación oficial y CURP vigente

Entregar un comprobante de domicilio reciente

Contar con comprobantes de ingreso familiar, que justifiquen la necesidad del subsidio

Residir en una zona con clima extremo y dentro de los rangos tarifarios 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E o 1F

Una vez reunidos los requisitos para participar en el programa, el primer paso consiste en acudir a la sucursal de CFE más cercana con todos los documentos requeridos. Un asesor se encargará de revisar la información y ofrecerá una guía personalizada durante el proceso.

Después, se analiza el electrodoméstico que el usuario desea obtener. Es fundamental elegir un aparato que realmente se necesite, ya que tanto la disponibilidad como las condiciones pueden variar.

Cabe mencionar que el programa ASI permite adquirir equipos eléctricos certificados por el FIDE mediante un esquema de financiamiento directo, sin la intervención de bancos o tiendas departamentales. El pago no se realiza en una sola exhibición, sino que se difiere e integra al recibo de la CFE, con un plazo de hasta 48 meses y una tasa fija del 12%. Los usuarios también tienen la opción de hacer pagos adelantados, lo que les permite disminuir los intereses y saldar el crédito en menos tiempo.

El beneficio también puede solicitarse si los electrodomésticos que se tienen fueron afectados por una falla eléctrica, siempre y cuando un técnico de la CFE confirme que el daño fue causado por una interrupción repentina en el suministro. En tal situación, será necesario entregar el equipo averiado al momento de recibir el nuevo.

