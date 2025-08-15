La tarde de este viernes se registró una fuerte lluvia en distintos puntos de la ciudad, que dejó como saldo varios encharcamientos e inundaciones, como ocurrió en el caso de Tlaquepaque.

Colonias como Parques de Santa María y Parques del Bosque registraron una intensa caída de granizo que incluso dejó "congelados" a distintos vehículos sin poder avanzar.

�� Tras presentarse lluvia intensa con granizo en Parques de Santa María y Parques del Bosque se registran inundaciones en varios puntos.



Recomendamos:

• Evitar zonas encharcadas

• Conducir con precaución para evitar derrapes



Nuestro personal permanece en la zona. pic.twitter.com/znCADU9tIJ — Protección Civil Tlq (@PCTlaquepaque) August 16, 2025

Ante ello, elementos de la Coordinación de Protección Civil y Bomberos se dirigieron a algunas de las zonas mas afectadas para intentar disipar el hielo de las llantas de los automotores, y así permitirles moverse.

Según imágenes compartidas en redes sociales, colonias como Parques de Santa María y Santa María Tequepexpan también presentaron gruesas capas de hielo y encharcamientos.

También en Zapopan se registraron diversos encharcamientos en varias zonas, también hacia el sur, además de que en colonias como Paseos del Sol y sus alrededores se reportaron cortes de energía eléctrica.

También se reportó la caída de al menos un árbol, en el cruce de Sierra de Tapalpa y Río Tepalcatepec.

