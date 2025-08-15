Al menos 14 estados de la República registrarán lluvias muy fuertes este viernes 15 de agosto, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

Para hoy, el monzón mexicano, en combinación con inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Sonora; intervalos de chubascos en Baja California Sur; y lluvias aisladas en zonas de Baja California.

A su vez, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, y el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, propiciarán lluvias puntuales muy fuertes en Estado de México, Querétaro, Guanajuato y Jalisco; puntuales fuertes en Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Hidalgo, Colima, Aguascalientes y Zacatecas; además de chubascos en San Luis Potosí, Nuevo León y Coahuila.

Por otra parte, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical que se localizará frente a las costas de Tamaulipas, originará lluvias puntuales muy fuertes en dicho estado .

La onda tropical núm. 22 generará lluvias puntuales fuertes en Guerrero y puntuales muy fuertes en Michoacán.

Asimismo, una vaguada en altura que se desplazará sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, en combinación con el ingreso de aire húmedo del mar Caribe y golfo de México, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Quintana Roo, Yucatán y Campeche; puntuales fuertes en Chiapas; e intervalos de chubascos en Tabasco.

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte de la República Mexicana, así como ambiente muy caluroso en entidades del noroeste y norte del país, e istmo de Tehuantepec; llegando a ser extremadamente caluroso con temperaturas máximas superiores a los 45 °C en el noreste de Baja California.

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a intensas, se acompañarán con descargas eléctricas y podrían acompañarse con caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 15 de agosto de 2025:

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Tabasco. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

Las lluvias puntuales fuertes a muy fuertes podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas de viento fuertes podrían originar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

