Estos son los conciertos en Guadalajara para el 16 de agosto

Reúne a tus amigos, convoca a tu familia o simplemente planea una cita contigo mismo, porque este próximo 16 de agosto la ciudad de Guadalajara se llenará de eventos y actividades increíbles que no te puedes perder.

La Perla Tapatía brilla por ser uno de los lugares con más cosas por hacer; sea cual sea tu gusto o preferencia, las calles de Guadalajara albergan algo que puede llamar tu atención.

Y especialmente este fin de semana , los auditorios y teatros del área metropolitana recibirán a grandes artistas, tanto nacionales como internacionales , que ofrecerán shows impresionantes para el deleite del público tapatío.

Comenzando por uno de los favoritos, Maluma se presentará este sábado 16 de agosto en el Auditorio Telmex como parte de su gira “+Pretty +Dirty World Tour”.

El show comenzará en punto de las 21:00 horas y se espera que interprete algunos de sus más grandes éxitos como “Hawái” y “Felices los 4”.

No obstante, si lo tuyo es más el rock, Genitallica te volará la mente con la presentación que tienen preparada para este sábado en el C3 Stage de Avenida Vallarta, a las 19:00 horas.

Recuerda que Guadalajara tiene espacio para todos los gustos y sabores, y es por eso que este 16 de agosto el pop llegará al Teatro Diana con el cantante venezolano Lasso.

Ubicado en Avenida 16 de Septiembre, el recinto comenzará a llenarse de fanáticos del intérprete en punto de las 19:00 horas.

Por último, para los amantes del estilo alternativo, la banda originaria de Moscú, Rusia, Human Tetris pisará el escenario del C4 Concert House para inundar con su buena vibra y energía los corazones de todos los asistentes.

Si no tienes plan este fin de semana, atrévete a ser parte de una de las experiencias que la ciudad de Guadalajara tiene para ti.

