Maluma enciende el Auditorio Telmex

La noche del viernes, el Auditorio Telmex se transformó en un escenario de euforia y luces mientras Maluma hacía su entrada triunfal ante un recinto a su máxima capacidad. Desde los primeros segundos, el público, en su mayoría femenino, quedó atrapado en la atmósfera creada por el cantante colombiano, que combinó carisma, ritmo y cercanía con sus fans.

Minutos después de las 21:00 horas, un video de introducción marcó el inicio del espectáculo. Mientras la música instrumental resonaba, Maluma recorrió el backstage del auditorio con pasos firmes, al estilo de un boxeador entrando a la arena, mientras una cámara lo seguía y proyectaba sus movimientos en la pantalla principal del escenario.

Al aparecer en el escenario con una imponente gabardina blanca y lentes oscuros, el grito de los asistentes llenó cada rincón del auditorio. “Borro Cassette”, la canción que lo consolidó en México, abrió la noche y dio paso a un saludo lleno de entusiasmo:

“¡Buenas noches, México! Buenas noches, Guadalajara, ¿cómo la están pasando? Les prometo que tendremos una noche inolvidable. ¿Están listos?”

El abrigo desapareció para revelar un look más relajado: jeans, camisa blanca y blazer elegante, mientras interpretaba “El Perdedor”. La energía del público no se hizo esperar y pronto se escucharon gritos unísonos, con fanáticas pidiendo incluso que se despojara de más ropa.

La velada continuó con un repaso por sus éxitos más coreados: “Obsesión”, “Miss Independiente” y “Carnaval”, seguidos de “Marinero” y “Vente Pa Acá”. Maluma mantuvo una sonrisa constante, recorriendo el escenario acompañado de un animado grupo de diez bailarinas que potenciaron la experiencia visual y musical.

La intensidad subió con “Corazón”, “Chantaje” y “4 Babys”, momentos en los que la conexión con el público alcanzó su punto más candente. Entre canción y canción, el colombiano compartió palabras sinceras y emotivas:

“¿Cómo la estamos pasando Guadalajara? Yo la estoy pasando muy bien. Este es nuestro penúltimo concierto en México en esta gira. Es una bendición poder recorrer el país. He tenido la oportunidad de pisar diferentes lugares… y qué manera tan espectacular de cerrar esta gira. Muchas gracias. Este recinto lo conozco muy bien y, créanme, el público de Guadalajara nunca deja de sorprender. Sobre todo, y lo digo con mucho respeto, mucho cariño, veo muchas mamacitas esta noche. Esta vez no vine con mi mujer, no vayan a subir eso a redes que me regañan. Les agradezco por ser mi motor, mi motivación… “, palabras que recibieron una ovación.

Luego, dijo un mensaje más emotivo: “He pasado por momentos difíciles y sé que ustedes también. Este es el momento ideal para escribir una historia nueva, para tomar valor y salir adelante. Durante estas dos horas, busquen un espacio para sanar y disfrutar; aquí no hay lugar para la tristeza ni la ansiedad. Guadalajara, ustedes son mi motor y lo seguirán siendo”, dijo entre lágrimas y sudor.

Cerca del final del concierto, en la canción “Sobrio”, Maluma -con la playera de la Selección Mexicana y sombrero café, regaló rosas al público de las primeras filas.

Al cierre de esta edición, aún quedaban pendientes de interpretar canciones esperadas por la audiencia, como “Hawái”, “Amigos con derechos” y “Bronceador”, dejando claro que la noche estaba lejos de terminar.

YC