Es cuestión de horas para que un nuevo ciclón tropical de la temporada en el Atlántico se forme cerca de México. Aquí los detalles del clima:

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó de una zona de baja presión con potencialidad ciclónica. A través de su cuenta en X, compartió:

Zona de baja presión en el oeste del Golfo de México, mantiene 50% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y en 7 días . Se localiza a 175 kilómetros al este-sureste de Barra El Mezquital, Tamaulipas, y se desplaza hacia el oeste-noroeste.

Se prevé que podría evolucionar a un ciclón tropical en horas de la tarde o noche de este día .

Hasta ahora, en la cuenca del Atlántico se han formado cinco ciclones tropicales, todos ellos en grado de tormenta tropical. En total, durante la presente temporada, se espera la formación de entre 13 y 17 fenómenos.

Clima nacional del sábado 16 al lunes 18 de agosto de 2025

El monzón mexicano, en combinación con divergencia, mantendrá la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur.

Canales de baja presión prevalecerán sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, interaccionarán con una vaguada en altura que recorrerá el sureste, oriente, centro, sur y occidente del país, generando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en dichas regiones; y con posible caída de granizo en el centro y occidente del territorio nacional.

Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana, el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán.

El lunes, una nueva onda tropical se aproximará a la península de Yucatán, interaccionará con un canal de baja presión en el sureste mexicano, ocasionando probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en ambas regiones.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

