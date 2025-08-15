¿Por qué Alex Marín fue cambiado de reclusorio y dónde está ahora?

Alejandro “N”, conocido en la industria del cine para adultos como Alex Marín, fue trasladado recientemente a un nuevo centro penitenciario, luego de que se reportaran presuntas faltas disciplinarias al interior del Penal de Puente Grande, en Jalisco. Así lo confirmaron autoridades estatales la mañana de este viernes.

El anuncio fue realizado por el coordinador estratégico de Seguridad del estado, Roberto Alarcón Estrada, quien evitó revelar los motivos específicos del cambio de reclusorio, así como el nuevo destino del acusado, lo que ha dado pie a diversas especulaciones.

Marín fue vinculado a proceso el pasado 2 de junio de 2025, cuando un juez determinó que debía permanecer en prisión preventiva oficiosa mientras se desahoga su caso. Su audiencia judicial, originalmente programada para el 10 de julio, tuvo que ser reprogramada luego de que su equipo legal renunciara a la defensa, solicitando la revocación de su representación.

¿De qué se le acusa a Alex Marín?

El 28 de mayo de este año, agentes de la Fiscalía de Jalisco y policías municipales detuvieron a Marín en la zona hotelera de Puerto Vallarta, en cumplimiento de una orden de aprehensión. Está acusado formalmente de trata de personas con fines de explotación sexual, específicamente en la modalidad de prostitución ajena y otros abusos.

De acuerdo con la carpeta de investigación, habría iniciado una relación afectiva con una menor de 16 años para ganarse su confianza y posteriormente involucrarla en actos sexuales con terceros a cambio de dinero. Además, se señala que grabó y difundió dicho contenido a través de plataformas para adultos.

No es la primera vez que Marín enfrenta cuestionamientos por su conducta. Informes previos apuntan a que su exesposa, la actriz conocida como Mía Marín, lo conoció cuando tenía apenas 17 años. A raíz de la denuncia interpuesta por la familia de la víctima, autoridades catearon tres propiedades en Zapopan, donde aseguraron material digital, registros bancarios y otros elementos clave para la investigación.

¿Quién es Alex Marín?

Nacido el 27 de abril de 1986, Alejandro “N” alcanzó notoriedad como actor y productor en la industria del cine para adultos. Fuera de lo profesional, ha sido objeto de atención pública por su estilo de vida, el cual él mismo define como “atípico”, y por mantener relaciones poliamorosas con varias mujeres a las que se refiere como “esposas” o “novias”.

Su actividad en redes sociales -marcada por controversias, declaraciones provocadoras y actitudes polarizantes- lo ha llevado a enfrentar múltiples campañas de cancelación. Su forma de promover abiertamente este estilo de vida ha sido una constante fuente de polémica.

