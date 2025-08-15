Esto dijo Trump en el avión rumbo a Alaska para reunión con Putin

Una reunión de primer nivel sucederá pronto entre Donald Trump y Vladímir Putin, el tema: la guerra en Ucrania. Aunque el líder ruso busca más despejar el conflicto económico.

El presidente de EU, Donald Trump, celebró este viernes que su homólogo ruso, Vladímir Putin, viaje a la cumbre bilateral de Alaska con una delegación muy enfocada en negocios, pero advirtió que para tratar esos temas primero hay que despejar lo "peor", en referencia a la necesidad de un acuerdo de paz en Ucrania.

"He notado que ha traído una delegación de gente de negocios y eso es bueno porque quiero hablar de negocios, pero para que eso suceda primero tenemos que resolver lo peor" , aseguró Trump en breves declaraciones desde el Air Force One que lo traslada a Anchorage (Alaska) para su histórica cumbre con Putin.

No te pierdas: Viernes tormentoso para Guadalajara; a esta hora lloverá HOY

Trump viaja al territorio estadounidense, que fue antigua colonia rusa hasta 1867, con gran parte del círculo más estrecho de su Gabinete , entre ellos los secretarios de Estado, Marco Rubio; del Tesoro, Scott Bessent; de Comercio, Howard Lutnick, y su enviado presidencial, Steve Witkoff, que se ha encargado de negociar con Putin en Moscú.

Por su parte, el mandatario ruso llegará a la reunión junto a su ministro de Finanzas, Anton Siluanov, y el representante para la cooperación económica exterior, Kirill Dmitriev.

Te puede interesar: A horas de formarse, el nuevo ciclón cerca de México

Esta será la primera reunión entre los líderes de EU y Rusia desde el inicio del conflicto en Ucrania en 2022 .

La guerra en territorio ucraniano le ha pasado factura a las cuentas rusas y ha aumentado el déficit del país, algo que haría que Putin llegue a esta reunión en una posición poco ventajosa en este sentido .

Desde el Air Force One, Trump insistió en que si su homólogo ruso no se compromete con la paz en Ucrania podría enfrentarse a aún más sanciones económicas .

Trump ya ha castigado a importantes socios de Moscú como la India con una subida de aranceles del 50 % en represalia por la compra de crudo ruso.

De la cumbre con Putin, el presidente estadounidense espera conseguir, al menos, un alto el fuego que abra la puerta a un acuerdo de paz en el que participe el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski .

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA