Este sábado 06 de septiembre, las lluvias se presentarán en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), sobre todo por la tarde. Aquí el pronóstico del clima:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, prevé para la región Pacífico Centro cielo medio nublado a nublado la mayor parte del día. Por la mañana, bancos de niebla o neblina en sierras de Jalisco y Michoacán; ambiente fresco a templado, siendo cálido en el sur de Michoacán y en costas de la región, y frío en zonas altas de Michoacán y en la zona montañosa de Jalisco. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán; lluvias puntuales fuertes acompañadas con descargas eléctricas en la región, y con posible caída de granizo en zonas altas de Jalisco y Michoacán; mismas que podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamiento y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Jalisco; y viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de Nayarit, Colima y Michoacán. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa de Jalisco, Colima y Michoacán.

Meteored prevé para Guadalajara este sábado niebla por la mañana, con temperaturas alrededor de 19 °C. Por la tarde, lluvia débil con cielo parcialmente nuboso y con temperaturas en torno a los 25 °C. Durante la noche, chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso con temperaturas cercanas a los 19 °C. Vientos del Oeste a lo largo del día, con una velocidad media de 11 km/h.

La probabilidad de lluvia para este día en la ciudad es del 60 por ciento, con chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso. Mañana la posibilidad de lluvia incrementa al 80 por ciento.

Lluvia en Guadalajara

08:00 AM Niebla 17 °C 02:00 PM Nubes y claros 25 °C 05:00 PM Lluvia débil (40% de probabilidad de lluvia) 26 °C 08:00 PM Tormenta (40% de probabilidad de lluvia) 20 °C 11:00 PM Parcialmente nuboso 19 °C

La posibilidad más alta de que se registren precipitaciones en la ciudad es por la tarde-noche; entre las 17:00 y 20:00 horas.

Clima nacional

Un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte del país, en interacción con un canal de baja presión sobre el norte del territorio nacional y con inestabilidad atmosférica, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas y Nuevo León; y puntuales fuertes en San Luis Potosí y Coahuila, acompañadas con descargas eléctricas y rachas de viento de 40 a 60 km/h.

Otros canales de baja presión sobre el interior de la República Mexicana, en interacción con inestabilidad atmosférica, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Zacatecas; puntuales fuertes en Veracruz, Puebla y Estado de México; y chubascos en Morelos, Ciudad de México, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes.

El flujo de aire húmedo del mar Caribe y un canal de baja presión sobre el sureste mexicano ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo, Yucatán y Chiapas; y chubascos en Campeche y Tabasco.

Asimismo, la entrada de aire húmedo del océano Pacifico propiciará lluvias puntuales fuertes en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional y Meteored

