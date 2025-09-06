¿Cómo garantiza el IMSS la entrega de medicamentos?

Los medicamentos son fundamentales para resolver problemas de salud, pero en México la entrega de estos ha tenido dificultades. Pro eso, esta información te interesa:

El suministro oportuno de medicamentos es una de las principales preocupaciones de los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como de los usuarios del ISSSTE e IMSS Bienestar.

La falta de fármacos puede afectar la continuidad de tratamientos médicos esenciales , por lo que la institución implementó un mecanismo digital para atender estos casos.

¿Cómo reportar la falta de medicamentos en el IMSS?

Para iniciar el proceso, los derechohabientes deben ingresar a recetacompleta.gob.mx y proporcionar su CURP, folio de la receta, número de contacto y correo electrónico .

Esto asegura que la institución pueda comunicarse y dar seguimiento al caso.

¿Qué pasa después de enviar el reporte?

Una vez completado y enviado, el IMSS recibe la información, contacta al derechohabiente y garantiza la entrega de los medicamentos pendientes . Además, se puede calificar el servicio y el tiempo de respuesta, contribuyendo a mejorar la atención en el sistema de salud.

¿Quiénes pueden utilizar esta plataforma?

Todos los derechohabientes del IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar que enfrenten desabasto de medicamentos pueden utilizar la herramienta para asegurarse de recibir sus tratamientos completos .

Esta iniciativa digital busca reducir los problemas de desabasto, agilizar la atención y fortalecer la confianza de los usuarios en el sistema de salud pública.

Con un procedimiento claro y accesible desde cualquier dispositivo, los derechohabientes pueden ejercer sus derechos y exigir el cumplimiento de la entrega de medicamentos prescritos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA