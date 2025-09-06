Sábado, 06 de Septiembre 2025

Conoce el servicio especial de Mi Macro Periférico por el concierto de Shakira

¡Toma nota! El servicio de Mi Macro Periférico se extenderá durante los dos días de conciertos

Por: Nancy Andrade Jáuregui

La Policía Vial implementará un operativo especial por los conciertos de La Loba, donde se desplegarán 120 policías viales, 10 patrullas, 10 motopatrullas y 10 ciclopolicias. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

La Secretaría de Transporte Jalisco informó que este 6 y 7 de septiembre se brindará un servicio especial de Mi Macro Periférico con el objetivo de facilitar el ingreso y la salida a las personas que asistan al concierto de Shakira en el Estadio Akron. 

A partir de las 7:00 pm el servicio de Mi Macro Periférico tendrá un intervalo de paso de 15 a 20 minutos y estarán en funcionamiento un parque vehicular de 4 unidades.

Además se extenderá el servicio durante los dos días de conciertos, con las últimas salidas de Carretera a Chapala y de Barranca de Huentitán hasta las 12 de la noche, para que las y los fanáticos de Shakira puedan regresar a sus casas con seguridad una vez terminado el evento. 

Además, la Policía Vial implementará un operativo especial por los conciertos de La Loba, donde se desplegarán 120 policías viales, 10 patrullas, 10 motopatrullas y 10 ciclopolicias.

