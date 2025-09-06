El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, advirtió este sábado 06 de septiembre de lluvias intensas para algunas regiones del país.

Para hoy, el monzón mexicano generará lluvias puntuales intensas en Durango y puntuales fuertes en Nayarit, Sinaloa, Chihuahua y Sonora; y lluvias con intervalos de chubascos en Baja California y Baja California Sur, todas con descargas eléctricas.

Un nuevo frente frío se aproximará a la frontera norte del país, en interacción con un canal de baja presión sobre el norte del territorio nacional y con inestabilidad atmosférica, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas y Nuevo León; y puntuales fuertes en San Luis Potosí y Coahuila, acompañadas con descargas eléctricas y rachas de viento de 40 a 60 km/h.

Otros canales de baja presión sobre el interior de la República Mexicana, en interacción con inestabilidad atmosférica, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Zacatecas; puntuales fuertes en Veracruz, Puebla y Estado de México; y chubascos en Morelos, Ciudad de México, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y Aguascalientes.

El flujo de aire húmedo del mar Caribe y un canal de baja presión sobre el sureste mexicano ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Quintana Roo, Yucatán y Chiapas; y chubascos en Campeche y Tabasco.

Asimismo, la entrada de aire húmedo del océano Pacifico propiciará lluvias puntuales fuertes en Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en zonas del norte y centro de la República Mexicana, litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán; así como ambiente muy caluroso con temperaturas máximas que podrían superar los 40 °C en zonas de Campeche y Yucatán.

Todas las lluvias pronosticadas estarán acompañadas con descargas eléctricas y podrían acompañarse con caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 06 de septiembre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Durango (norte, centro y oeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Zacatecas, Nuevo León y Tamaulipas. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Tabasco y Campeche.

Las lluvias puntuales fuertes a intensas reducirán la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas, asimismo, podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

OA