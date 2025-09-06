Próximamente, Liverpool estará llevando a cabo la tercera de sus cuatro Ventas Nocturnas anuales, en esta ocasión el motivo del evento tiene que ver con los festejos de aniversario de la tienda departamental.

En su portal oficial, la tienda resalta que estos eventos incluyen promociones exclusivas y rebajas en diversos departamentos, lo que facilita el acceso tanto a compradores frecuentes como a quienes visitan por primera vez. Por lo general, estas ofertas se mantienen disponibles durante un lapso de 2 a 3 días en cada temporada.

Por ese periodo de tiempo, los descuentos abarcan una amplia variedad de áreas, que van desde productos de belleza hasta artículos de línea blanca, convirtiendo la jornada en una oportunidad ideal para que los clientes adquieran lo que necesitan a precios más convenientes.

¿Cómo obtener mejores beneficios durante la Venta Nocturna?

Esta tercera Venta Nocturna está prevista para el primer fin de semana de octubre y entre las dudas recurrentes es si hay posibilidades de acceder a beneficios extra, pues se sabe que Liverpool ofrece beneficios especiales a un sector importante de sus consumidores.

De acuerdo con la información de la propia tienda departamental, una de las mejores formas de aprovechar La Nocturna es con tu tarjeta de crédito departamental Liverpool o Liverpool VISA.

Cuando pagas con alguna de las dos, te conviertes en uno de los clientes que tienen acceso a mejores promociones por ser tarjetahabientes, por ejemplo, puedes adquirir un 10% de descuento adicional en tus compras.

Asimismo también es posible que obtengas un 5% de descuento al descargar y hacer uso por primera vez de la aplicación de la tienda, Liverpool Pocket; para hacer válido este descuento lo único que debes hacer es escribir el código POCKETMENOS5 al realizar la compra de tus artículos seleccionados mediante la app.

